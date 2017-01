Genocide in Nieuw Guinea

Vroege leven

Als een jong kind in de jaren 1970, Benny Wenda's wereld was zijn dorp in de afgelegen hooglanden van West-Papoea. Het leven bestond uit het verzorgen tuinen met zijn moeder onder de Lani mensen die, zegt hij, 'leefde in vrede met de natuur in de bergen'. In 1977 veranderde dat het leven dramatisch.

Dat jaar verscheen het leger in zijn dorp. Nu, elke ochtend op de weg naar hun tuinen, Benny en zijn moeder en tantes zou worden gestopt en gecontroleerd door Indonesische soldaten. Vaak zijn de soldaten zouden de vrouwen dwingen om zich te wassen in de rivier voor hen brutaal verkrachten in het bijzijn van hun kinderen. Veel jonge vrouwen, waaronder drie van de tantes Benny's, overleed in de jungle van het trauma en verwondingen toegebracht tijdens deze aanvallen, die vaak betrokken genitale verminking. Elke dag Papoea vrouwen moesten melden bij de militaire post om voedsel uit hun tuinen, en schoon te maken en te koken voor de soldaten. Geweld, racisme en gedwongen dienstbaarheid werd een deel van de dagelijkse routine.

Later dat jaar, en in reactie op de militaire geweld tegen Papua's, 15.000 Lani mensen in opstand.In vergelding, Indonesische militaire vliegtuigen bombardeerden vele Lani dorpen in de hooglanden, met inbegrip van het dorp Benny's. Benny herinnert zich een aanval waar hun hutten en oogsten werden verbrand en veel van zijn familie werden gedood of gewond. Benny ook geleden in de aanval: zijn been werd zwaar gewond en onbehandeld omdat zijn familie werd gedwongen in de jungle te duiken om te vluchten, waardoor hij met één been aanzienlijk korter dan de andere en een onhandige slap. Meer dan twintig jaar later littekens, pijn en moeite met lopen blijven.

Jeugd in de jungle

Tussen 1977 en 1983 Benny en zijn familie, samen met duizenden andere hooglanders, leefde ondergedoken in de jungle. Het leven was hard. Eten en onderdak waren schaars, en de zwakke moeite om de barre omstandigheden te overleven. Het geweld van het leger bleef een constante dreiging. In een bijzonder schrijnend incident gebeurde soldaten over Benny's familie in de jungle. De soldaten scheurde Benny's twee jaar oude nichtje uit de armen van zijn tante en gooide haar op de grond met zo veel kracht dat dateert van het kind was kapot. Ze vervolgens verkracht zijn tante, waardoor Benny om naar te kijken. Zijn kleine neef overleed twee weken na de aanval; Zijn tante ergens later uit haar eigen verwondingen. Benny kon niet begrijpen waarom het Indonesische leger was dit te doen en, nog steeds, hij had geen kennis van de context waarin dit geweld heeft plaatsgevonden.

Na vijf jaar in de jungle, iedereen vanuit zijn dorp was bezweken aan de voorwaarden en gaf zich over aan de Indonesiërs. Alleen zijn familie bleef in de jungle. Over te geven, moest Papoea's om zich te presenteren aan de lokale militaire post dragen van een Indonesische vlag, die hun trouw aan Indonesië en hun bereidheid om te leven in de gemeenschap onder Indonesische heerschappij gesignaleerd. Toen Benny's grootmoeder overleed, grotendeels te wijten aan de omstandigheden in hun jungle hideout, hun familie besloot dat het tijd over te geven in het belang van de kinderen was. Na al verloren zo veel, Benny's grootvader stond erop dat de kinderen terug te nemen, zijn moeder vertelde dat Benny's welzijn was belangrijk, dus dat op een dag zal hij weten wat er gebeurd is voor ons en waarom ... en op een dag zal hij handelen.

Na zijn familie overgegeven, Benny ging naar school. Zijn opleiding was volledig over Indonesië. Hij leerde over de Indonesische onafhankelijkheid van de Nederlandse en gevierd op de verjaardag van 17 augustus 1945. Hij leerde over buffels in plaats van varkens en van de rijstvelden in plaats van de Papoea-stijl tuinen die hij was opgegroeid werken in met zijn familie. Hij werd verteld om rijst in plaats van zoete aardappel, het basisvoedsel voor de Papoea's te eten. Indonesische docenten en studenten riep Benny en de andere Papua studenten 'dom', 'primitief' en 'vuile', omdat ze aten varkensvlees en hun ouders waren 'onfatsoenlijk', met de mannen met niets anders dan het traditionele koteka (penis kalebas).

Benny kon nog steeds niet begrijpen waarom Indonesiërs hem op deze manier behandeld. Hij ging voortdurend naar zijn moeder met vragen:

"Waarom ben ik opgegroeid in de jungle? Waarom ben ik anders dan de anderen? Waarom doen ze noemen me dom? "

Hij zou vragen. Zijn moeder weigerde om zijn vragen te beantwoorden. 'Op een dag zal ik je het hele verhaal vertellen', was alles wat ze zouden zeggen. In de hogere middelbare school was Benny een van de slechts twee Papoea-leerlingen in de klas. De anderen waren kinderen van Javaanse en Sulawesi transmigranten. Op een dag, de leraar hem naar zitten naast een Javaanse meisje. Hij glimlachte en respectvol begroette haar als hij ging zitten. Ze draaide zich om, fronste, en spuwde op hem. Hij veegde haar speeksel van zijn gezicht, het gevoel verschrikkelijk. 'Misschien dat ik echt ruiken', dacht hij. 'Ik walg van haar. Ik moet niet genoeg schoon zijn. Dat moet de reden zijn waarom ze me niet willen. ' Ervan uitgaande dat het probleem zijn, en wanhopig om dit meisje te behagen, Benny ging naar de winkel na school om een ​​extra stuk zeep te kopen. Hij waste zich drie keer over. De volgende dag liep hij vol vertrouwen in de klas en ging zitten, glimlachen en groeten van het meisje met respect. Maar deze keer ze stond op, trok de aandacht van de hele klas, en spuugde weer op hem. De klas lachte.

Ten slotte drong het tot Benny: dit had niets te maken met zijn netheid. Dit was racisme. Benny stond op, woedend:

"Je denkt dat omdat ik zwart ben, want ik ben Papoea, dat ik vies!?! Ik heb ogen, ik heb de handen ... Ik ben ook een mens - net als jij! Wij zijn zowel menselijk als we allebei verdienen dezelfde te behandelen. Met respect."

Gebeurtenissen zoals deze reed Benny op een leidende rol in de Papoea gemeenschap over te nemen. Zijn motivatie sprong niet uit de politiek, maar uit de wens om te beweren en Papoea identiteit te vieren, en andere Papoea's aan te moedigen om hetzelfde te doen. Benny ging over tot een graad in de sociologie en politiek in Jayapura te voltooien. Terwijl op de universiteit, initieerde hij discussiegroepen voor Papoea studenten in Jayapura - van alle leeftijden en uit alle stammen van zowel de hooglanden en kustgebieden - zodat ze samen konden komen en praten over wat het was om Papua zijn. Boven alles, Benny wilde de mentaliteit van Papoea kinderen te veranderen, kinderen die opgevoed was te horen dat ze waren primitief, dom en vies, om ze te leren dat ze er trots op dat Papoea zou moeten zijn.

Zoeken naar de waarheid

Maar voor Benny, vragen gebleven. Terwijl hij zijn eigen verschrikkelijke ervaringen kon spreken, hij nog steeds begreep weinig van het bredere conflict en de context waarin zijn persoonlijk leed - en die van zijn dorp - had plaatsgevonden. Gefrustreerd met het gebrek aan informatie die hij werd in de school, en de weigering van zijn moeder om zijn vragen te beantwoorden, zocht hij informatie over Papua-geschiedenis. Hij zocht de schoolbibliotheek, de openbare bibliotheek, de universiteitsbibliotheek. Maar hij vond niets. 'Waarom hebben we de Indonesische geschiedenis studeren alleen? De geschiedenis van Java, Sumatra en Bali? Waar is de geschiedenis van Papua? ' hij vroeg.

Tijdens de jaren 1980, en zelfs tot in de vroege jaren 1990, was er zeer weinig geschiedenis of discussie geschreven over de omstandigheden van de incorporatie van Papoea's in Indonesië of de gebeurtenissen die volgden. Uiteindelijk, door middel van verhalen vertellen, Benny kwam om te leren hoe de Nederlandse regeling van de provincie had behouden na 1945 en

beloofde onafhankelijkheid. Hij hoorde over de verklaring van Papua soevereiniteit op 1 december 1961 over de West Papua vlag (de Bintang Kejora), het volkslied (Hai Tanahku Papua), de Indonesische invasie en de 1969 'Daad van Vrije Keuze' toen een kleine groep van de hand geplukt Papoea's werden geïntimideerd in de stemming voor de integratie met Indonesië.

Eindelijk begreep hij de diepere oorzaken van de reden waarom de Indonesiërs behandeld West Papoea's zoals ze deden. Maar op dat moment, Benny wijst erop dat niemand mocht zelfs het woord 'Papua' of 'West Papua' slechts 'Irian Jaya "te gebruiken, laat staan ​​in het openbaar Papua geschiedenis, cultuur of identiteit te bespreken. Boeken werden gecensureerd. Maar het kennen van de historische oorsprong van de onderdrukking was genoeg. Van de tientallen jaren van geweld, discriminatie en onderdrukking, Benny had geen schriftelijke vastlegging: hij had de eerste hand ervaring.

Demmak en de 'Papoea Spring'

Na de val van Soeharto, de versoepeling van de militaire controle en de onafhankelijkheid van Oost-Timor in 1999, demonstraties en vlag verhogingen plaatsgevonden over Papua met Papoea's eisen hun eigen referendum over onafhankelijkheid. In de periode tussen 1999 en 2000, bekend als de 'Papoea Spring', Jakarta gehouden dialoog met Papoea-leiders en het presidium van de Papua Raad (PDP) werd opgericht om de Papoea nationalistische beweging te vertegenwoordigen en te onderhandelen over de toekomst van Papoea's.

Het was tijdens deze periode dat Benny werd leider van Demmak (Dewan Musyawarah Masyarakat Koteka), de Koteka Tribal Assembly. Demmak werd opgericht door stamoudsten met als doel van het streven naar erkenning en bescherming van de douane, waarden en overtuigingen van de inheemse bevolking van West-Papoea. Het pleit voor onafhankelijkheid van Indonesië, en verwerpt speciale autonomie of een andere politiek compromis aangeboden door de Indonesische regering. Als secretaris-generaal van Demmak, Benny vertegenwoordigde de raad van oudsten. De organisatie wordt ondersteund PDP onderhandelingen met Jakarta in de mate dat zij vertegenwoordigden het streven van de Papoea's, die de onafhankelijkheid van Indonesië.

Maar toen Megawati president werd in juli 2001 het beleid op Papua veranderd. Een gecompromitteerde versie van speciale autonomie was de enige politiek haalbare optie. De Papoea lente was voorbij en het leger hardhandig optreden tegen bekende 'separatisten' begon. In november 2001, Theys Eluay, leider van de PDP, werd vermoord door soldaten. Maar Benny, stonden steevast op het doel Demmak's: volledige onafhankelijkheid.

Politieke vervolging ... en ontsnappen

De politieke vrijheid om te streven naar onafhankelijkheid te uiten snel verdampt. Opnieuw werd gevaarlijk onafhankelijkheid ondersteunen. Geheime documenten later ontdekt door mensenrechtenorganisaties vernoemd specifieke organisaties en personen die moesten worden 'aangepakt', met inbegrip van de PDP en Demmak. Op 6 juni 2002 is Benny gearresteerd en vastgehouden in Jayapura. Zijn huis werd doorzocht, zonder een bevel en de politie weigerde om hem te informeren over de beschuldigingen die tegen hem.

Hij werd gemarteld door de politie en vastgehouden in eenzame opsluiting voor enkele maanden. Enige tijd later werd hij beschuldigd van het aanzetten tot een aanval op een politiebureau en het branden van twee winkels in de kleine township van Abepura op 7 december 2000, waarbij een politieagent en een bewaker dood achtergelaten.

Voor zijn politieke opvattingen, werd Benny beschuldigd van een misdaad die hij niet heeft begaan.

Deze kosten in verband met de beruchte 'Abepura incident', waarin gewelddadige handelingen van vergelding door de Indonesische politie werden gepleegd tegen de Papoea-gemeenschap, wat resulteerde in de arrestatie van meer dan 100 mensen, politiegeweld en marteling in detentie en de dood van ten minste drie studenten in de dagen na. Twee politieagenten werden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid voor het Hof Rechten van de Mens in 2005 voor deze gebeurtenissen, maar werden vrijgesproken. Benny geconfronteerd strafrechtelijke vervolging voor de eerste aanval op het politiebureau, voor het aanzetten tot geweld en brandstichting en was waarschijnlijk te ontvangen tot maximaal 25 jaar in de gevangenis. Toch was hij niet eens in het land op het moment dat de vermeende planning en uitvoering van de aanslagen plaatsvonden.

Zijn proces begon op 24 september 2002 en duurde enkele weken. Gewapende politieagenten omsingelden de rechtszaal elke dag, zoals veel supporters Benny's bleek in een show van steun voor hun leider. Tegenover de rechters was hij stoïcijns en vastberaden in het verkondigen van zijn onschuld. Om zijn aanhangers werd hij warm en bemoedigend, lachend en handen schudden met degenen die zijn pad tussen de rechtszaal en de politie het voertuig gevoerd.

De proef werd gebrekkig vanaf het begin. De officier van justitie en de rechter gevraagd steekpenningen van Benny's verdediging, maar werd geweigerd. De personen genoemd als belangrijkste getuigen à charge konden niet worden geïdentificeerd en niet naar de rechtbank bij te wonen om cross worden onderzocht op hun verklaringen. Defence raadsman van Benny erop aangedrongen dat de getuigenverklaringen worden weggegooid aan de hand dat ze werden vervaardigd door de politie naar Benny betrekken bij de aanval. Maar de rechter, die gedurende de gehele procedure partijdig en vijandige verscheen aan Benny, aanvaardde het bewijs. Het was duidelijk dat Benny geen eerlijk proces zou krijgen.

Geruchten waren schering en inslag dat de militaire inlichtingendienst hem in detentie zou doden voordat de rechter een beslissing

Ondertussen, in de gevangenis, Benny werd fysiek meerdere malen aangevallen door gevangenis bewakers. Op advies van zijn advocaten, heeft hij niet het voedsel dat in de gevangenis vanwege het risico van vergiftiging te eten. Omdat het bewijs tegen hem in de rechtbank zo zwak was, geruchten waren schering en inslag dat de militaire inlichtingendienst hem in detentie zou doden voordat de rechter een beslissing.

De rechtbank werd geschorst in afwachting van een beslissing. Conviction - of de dood - leek zeker. Dan, in wonderlijke omstandigheden die hij niet wil om uit te leggen uit angst voor de personen die hem hielpen in gevaar te brengen, Benny ontsnapt uit Abepura gevangenis op 27 oktober 2002. De Indonesische politie naar verluidt gaf een shoot om de orde te doden. Maar geholpen door West-Papoea onafhankelijkheid activisten, Benny werd gesmokkeld over de grens naar PNG en later bijgestaan ​​door een Europese NGO groep te reizen naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij politiek asiel is verleend. In 2003, Benny en zijn vrouw Maria werden herenigd in Engeland, waar ze nu wonen met hun kinderen.

Benny heeft een diepe en blijvende overtuiging dat gerechtigheid uiteindelijk zal zegevieren, en hij ziet zijn opmerkelijke ontsnapping aan vervolging in Indonesië als bewijs van dat feit. Hij erkent dat de andere vrijheidsstrijders, zoals Arnold Ap, Theys Eluay en Bill Tabuni, zijn niet zo gelukkig geweest. Maar dit versterkt alleen maar zijn besluit. 'Terwijl mijn mensen blijven lijden en blijven om te sterven, zal er niets mijn campagne te stoppen', zegt hij.

Voor hem is er maar één manier om het moorden te stoppen, en ervoor te zorgen dat de Papoea's genieten van dezelfde vrijheden die mensen elders in de wereld al genieten: Papua moet onafhankelijk zijn. En daartoe vervolgt hij zijn campagne.

In 2011 heeft de Indonesische regering heeft een internationaal arrestatiebevel voor Benny's arrestatie via Interpol. Deze beweging werd alom aangevallen, als een truc om Benny te stoppen en voorkomen dat hij uit het buitenland reizen om campagne te voeren voor West Papua zelfbeschikking. Fair Trials International leidde een oproep aan de Red mededeling verwijderd, zodat Benny weer vrij kon reizen.

In augustus 2012, in een mijlpaal geval Interpol verwijderde de rode mededeling tegen Benny, na een onderzoek tot de conclusie dat de Indonesische regering het systeem in een politiek gemotiveerde poging om Benny zwijgen had misbruikt.

